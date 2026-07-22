SpaceX вывела на орбиту космического робота для помощи спутникам SpaceX вывела на орбиту аппарат Mission Robotic Vehicle для ремонта спутников

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту экспериментальный роботизированный аппарат Mission Robotic Vehicle (MRV) для обслуживания и продления ресурса космических спутников, сообщается на сайте компании SpaceX. Пуск состоялся с 40-й площадки на мысе Канаверал во Флориде в ночь на 22 июля.

Компания SpaceX запустила новаторскую миссию по обслуживанию спутников. Сегодня в 17:15 по восточному времени (00:15 по мск. — NEWS.ru) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала ракета Falcon 9, — говорится в сообщении.

Примерно через час аппарат оказался на геостационарной орбите на высоте около 35,8 тыс. километров. Он состоит из роботизированного базового модуля MRV и трех сервисных модулей MEP, разработанных дочерней компанией Northrop Grumman — SpaceLogistics.

Ранее сообщалось, что Китай успешно вывел на орбиту девять спутников дистанционного зондирования Земли при помощи ракеты-носителя Gravity-1 («Иньли-1»). Запуск состоялся с морской платформы в акватории у побережья Шанхая. На целевые орбиты были доставлены аппараты серий «Дунпо», «Сигуан» и «Тяньи».