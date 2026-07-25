Маск иронично попрощался со статусом триллионера

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск подтвердил, что больше не является первым в истории человеком с состоянием свыше $1 трлн. Свое изменение статуса предприниматель с иронией прокомментировал в социальной сети X, написав: «(Бывший) триллионер».

Триллионером Маск стал после выхода SpaceX на биржу Nasdaq 12 июня. Тогда стоимость его активов впервые превысила отметку в $1 трлн. Уже 16 июня после роста акций компании до рекордных $225,64 (около 17,6 тыс. рублей) состояние бизнесмена оценивалось примерно в $1,45 трлн.

Однако в последующие недели акции SpaceX подешевели почти вдвое от максимальных значений и на момент публикации торговались около $114. Одновременно снизилась стоимость бумаг Tesla: за неделю они потеряли около 18%, показав худшее недельное падение с 2022 года.

В результате за семь дней состояние Маска сократилось примерно на $130 млрд. При этом предприниматель по-прежнему остается самым богатым человеком в мире, а его состояние, по оценке Forbes, оценивается в сотни миллиардов долларов.

Ранее Маск предположил, что профессия программиста может исчезнуть уже к концу 2026 года. По словам бизнесмена, развитие искусственного интеллекта приведет к тому, что нейросети смогут создавать машинный код быстрее, чем это делают традиционные компьютеры с помощью компиляторов.