Маск назвал профессию, которая «умрет» к концу года из-за ИИ Маск: программирование исчезнет как профессия к концу 2026 года

Американский предприниматель Илон Маск предположил, что программирование как профессия исчезнет к концу 2026 года, передает Ixbt. По его словам, искусственный интеллект сможет создать машинный код быстрее, чем традиционные компьютеры-компиляторы.

Я думаю, что к концу этого года вы даже не будете пытаться заниматься программированием. Искусственный интеллект просто создаст бинарный файл напрямую. ИИ сможет создать гораздо более эффективный бинарный файл, чем любой компилятор, — заявил миллиардер.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ни одна страна в мире на сегодняшний день неспособна полностью защитить себя от современных киберугроз в эпоху стремительного развития искусственного интеллекта. По его словам, государства не готовы к новым вызовам в цифровой сфере.

Также президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская заявила, что закон о поддержке искусственного интеллекта не поможет России догнать США и Китай в этой области. Она считает, что РФ стоит сосредоточиться не на универсальных больших моделях, а на прикладных решениях.