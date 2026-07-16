IT-специалист оценила эффективность закона о поддержке ИИ IT-специалист Касперская: закон о поддержке ИИ не поможет догнать другие страны

Закон о поддержке искусственного интеллекта не поможет России догнать США и Китай в сфере развития таких технологий, рассказала RTVI президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская. Она отметила, что РФ стоит сосредоточиться не на универсальных больших моделях, а на прикладных решениях.

Текущий законопроект, по сути, сфокусирован только на одном понятии — большие фундаментальные модели. У нас в стране их ровно одна — суверенная модель, которую сделал Сбербанк. Поэтому на всем остальном искусственном интеллекте, как мне кажется, он не скажется, — рассказала Касперская.

IT-специалист подчеркнула, что перспективными направлениями могли бы стать системы машинного зрения, беспилотный транспорт, логистика, управление с помощью ИИ, а также информационная безопасность. По ее словам, большие модели требуют колоссальных затрат на вычисления и энергетику.

Ранее доктор физико-математических наук Константин Воронцов заявил, что детям нет смысла запрещать использование искусственного интеллекта — вместо жестких ограничений лучше разработать версию нейросетей для несовершеннолетних. По его словам, «возрастной ИИ» будет учитывать психологию и уровень развития собеседника.