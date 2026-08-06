Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 августа 2026 в 08:39

ПВО уничтожила более полусотни БПЛА над Воронежской областью

Гусев: силы ПВО сбили над Воронежской областью 57 украинских БПЛА за ночь

Система ПВО Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 6 августа уничтожили в небе над Воронежской областью более полусотни украинских беспилотников, заявил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и 14 районами области были обнаружены и уничтожены 57 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет, — отметил губернатор.

В результате падения обломков сбитых дронов в городе повреждены семь автомобилей, посечены остекление и кровля в ряде частных и многоквартирных домов, уточнил Гусев. Кроме того, постройки двух агропредприятий в одном из районов получили повреждения кровли и фасада. Опасность атаки БПЛА на территории региона сохраняется.

Ранее сообщалось, что силы радиоэлектронной борьбы и ПВО отразили самую массированную атаку ВСУ на Ярославскую область. Как уточнил глава региона Михаил Евраев, всего было уничтожено 88 украинских беспилотников, жертв и пострадавших нет.

Регионы
Воронежская область
ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подростки хотели взорвать росгвардейцев и попали за решетку
Экс-послу Украины в США Стефанишиной избрали меру пресечения в виде залога
Здоровые бойцы ВСУ заразились ВИЧ после эксперимента с вакциной из США
Эксперт назвал причины скачка цен на сахар в России
Российские танкисты уничтожили группу военных ВСУ
Фурсенко объяснил, чем опасен хайп вокруг искусственного интеллекта
«Мейнстрим»: в Польше назвали новым трендом нападения на украинцев
«Сам делал массаж сердца»: боец СВО пережил удар молнии и нападение медведя
«Не чураются ничем»: в МИД объяснили, на что готов Киев ради денег Запада
В Минпросвещения объяснили, зачем в ЕГЭ по истории введут устную часть
Раскрыто число уничтоженных с начала августа дронов ВСУ
Умер обвиняемый во взятке бывший свердловский замминистра
Налоговая закрыла бизнес Земфиры после 23 лет деятельности
В Китае раскрыли смысл договоренностей Ирана и Омана по Ормузскому проливу
Росавиация классифицировала ЧП с самолетом Cessna в Приангарье
Россиян призвали заранее подавать документы на шенгенскую визу
Дети без автокресел пострадали в ДТП с 86-летним водителем
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 августа: инфографика
OpenAI раскрыла детали попытки ИИ-агентов «сбежать» из-под контроля
«Температура максимальная»: синоптик рассказала о погоде в Москве 6 августа
Дальше
Самое популярное
Поиски Усольцевых: последние новости 5 августа, версии СК, обыск подвалов
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 5 августа, версии СК, обыск подвалов

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью
Москва

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей
Общество

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.