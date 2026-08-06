ПВО уничтожила более полусотни БПЛА над Воронежской областью Гусев: силы ПВО сбили над Воронежской областью 57 украинских БПЛА за ночь

Дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 6 августа уничтожили в небе над Воронежской областью более полусотни украинских беспилотников, заявил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и 14 районами области были обнаружены и уничтожены 57 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет, — отметил губернатор.

В результате падения обломков сбитых дронов в городе повреждены семь автомобилей, посечены остекление и кровля в ряде частных и многоквартирных домов, уточнил Гусев. Кроме того, постройки двух агропредприятий в одном из районов получили повреждения кровли и фасада. Опасность атаки БПЛА на территории региона сохраняется.

Ранее сообщалось, что силы радиоэлектронной борьбы и ПВО отразили самую массированную атаку ВСУ на Ярославскую область. Как уточнил глава региона Михаил Евраев, всего было уничтожено 88 украинских беспилотников, жертв и пострадавших нет.