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31 июля 2026 в 15:20

Вандалы под покровом ночи разрисовали мурал с изображением военных

В Воронеже осквернили мурал с изображением военнослужащих на площади Ленина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Вандалы осквернили мурал с изображением военных на площади Ленина в Воронеже посреди ночи, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По информации ведомства, злоумышленники нанесли краской надписи — аббревиатуры запрещенных на территории России организаций.

В ночь на 28 июля неустановленное лицо осквернило мурал с изображением военнослужащих <...> путем нанесения краской надписей, в том числе аббревиатур организаций, запрещенных на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении.

По требованию прокурора области возбуждено уголовное дело об осквернении символов воинской славы и оскорблении памяти защитников Отечества. Ход расследования находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее школьница станцевала на мемориале «Защитникам Отечества» в центре Югорска и записала это на видео. Отмечается, что девочка устроила вызывающие танцы на фоне памятного комплекса всего через 10 дней после аналогичного случая.

До этого правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в поджоге венков у Вечного огня в Ростове Великом Ярославской области. Инцидент произошел в парке Победы. Очевидцы оперативно вызвали на место ЧП пожарные расчеты.

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