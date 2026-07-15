Сотрудники таможни изъяли 185 насекомых в пришедшей в Воронеж посылке

Сотрудники Центральной почтовой таможни в Москве изъяли из следовавшего из Таиланда в Воронеж международного отправления 185 высушенных экзотических скорпионов и жуков, сообщила пресс-служба ведомства. В посылке находились 125 азиатских лесных скорпионов и 60 жуков-листоедов.

Все экземпляры были зафиксированы на индивидуальном картонном листе и обернуты полиэтиленовой пленкой. В таможенной декларации отправитель обозначил содержимое как сушеные съедобные насекомые общей стоимостью около 11,5 тыс. рублей, однако каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и легальность груза, приложено не было. По заключению специалистов Россельхознадзора, продукция относится к подкарантинной и не подлежит ввозу на территорию РФ, в связи с чем отправление было возвращено отправителю.

Ранее калининградские таможенники обнаружили 37 живых ящериц общей стоимостью свыше 5,5 млн рублей. Редких рептилий незаконно пытался вывезти в Польшу на личном автомобиле гражданин этой страны. Ящерицы были помещены по две-три штуки в холщовые мешочки, которые были разделены по нескольким спортивным сумкам. У мужчины не оказалось документов на перевозку живого товара.