Таможенники задержали мужчину с ящерицами стоимостью выше 5 млн рублей

Калининградские таможенники обнаружили 37 живых ящериц общей стоимостью свыше 5,5 млн рублей, передает NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу Калининградской областной таможни. Редких рептилий незаконно пытался вывезти в Польшу на личном автомобиле гражданин этой страны.

Ящерицы были помещены по две-три штуки в холщовые мешочки, которые были разделены по нескольким спортивным сумкам. При этом у мужчины не оказалось документов на перевозку живого товара. Он пояснил, что вывозил рептилий по просьбе других людей за денежное вознаграждение. По итогам экспертизы было установлено, что ящерицы относятся к виду малый поясохвост, который защищен Конвенцией СИТЕС.

В результате инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда особо ценных диких животных). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Пресмыкающихся временно разместили в специальном помещении с соблюдением всех условий.

Ранее сообщалось, что граждане Польши пытались провезти в Белоруссию крупную партию наркотиков. Конечными получателями опасного груза в Минске являлись двое несовершеннолетних граждан.