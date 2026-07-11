Поляки пытались провезти в Белоруссию крупную партию наркотиков

Белорусские таможенники изъяли крупную партию наркотических веществ общим весом около двух килограммов, сообщила пресс-служба таможни республики. Запрещенные вещества были доставлены злоумышленниками с территории Польши, для прохождения границы контрабандисты спрятали товар внутрь коробки переключения передач.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники оперативной таможни изъяли около двух килограммов гашиша. Наркотик доставили преступники из Польши, спрятав его в коробку переключения передач, — добавили в ведомстве.

Задержанные перевозчики попытались оправдаться. Они заявили, что получили автомобильную деталь от незнакомца в сопредельном государстве для обычной передачи жителю Минска и якобы совершенно не догадывались о криминальном содержимом посылки.

Силовики быстро установили, что конечными получателями опасного груза в столице являлись двое несовершеннолетних граждан. В отношении одного из преступников возбудили уголовное дело по ст. 328-1 УК Белоруссии, она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

До этого таможенники в аэропорту Красноярска пресекли нелегальный ввоз 166 экзотических растений из Таиланда. Почти 9 кг саженцев нашли в багаже 42-летней жительницы Красноярска в зеленом коридоре.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.