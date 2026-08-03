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03 августа 2026 в 00:40

ВСУ усилили атаки на Белгородскую область за последние два месяца

Шуваев: ВСУ в два раза увеличили количество атак на Белгородскую область

ВСУ ВСУ Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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За последние два месяца интенсивность атак со стороны Вооруженных сил Украины на Белгородскую область возросла более чем вдвое, заявил врио губернатора Александр Шуваев в своих социальных сетях. Он также привел данные о работе средств противовоздушной обороны за первые два дня августа.

К сожалению, гибнут мирные жители и дети. Мы делаем все, чтобы прилетов было как можно меньше. Большая работа ведется каждый день, непрерывно, — написал Шуваев.

Власти предпринимают непрерывные меры для минимизации угрозы, однако ситуация остается напряженной. Губернатор уточнил, что только в течение 1 и 2 августа расчеты FPV-ПВО отряда БПЛА и батальона противодействия беспилотным системам бригады «БАРС-Белгород» сбили 54 украинских дрона.

Ранее сообщалось, что врачи продолжают оказывать медицинскую помощь двум девочкам, пострадавшим в результате удара беспилотника ВСУ по детской площадке в Белгородской области. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова проинформировала, что, по предварительным данным, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Инцидент произошел в селе Принцевка.

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