ВСУ усилили атаки на Белгородскую область за последние два месяца Шуваев: ВСУ в два раза увеличили количество атак на Белгородскую область

За последние два месяца интенсивность атак со стороны Вооруженных сил Украины на Белгородскую область возросла более чем вдвое, заявил врио губернатора Александр Шуваев в своих социальных сетях. Он также привел данные о работе средств противовоздушной обороны за первые два дня августа.

К сожалению, гибнут мирные жители и дети. Мы делаем все, чтобы прилетов было как можно меньше. Большая работа ведется каждый день, непрерывно, — написал Шуваев.

Власти предпринимают непрерывные меры для минимизации угрозы, однако ситуация остается напряженной. Губернатор уточнил, что только в течение 1 и 2 августа расчеты FPV-ПВО отряда БПЛА и батальона противодействия беспилотным системам бригады «БАРС-Белгород» сбили 54 украинских дрона.

Ранее сообщалось, что врачи продолжают оказывать медицинскую помощь двум девочкам, пострадавшим в результате удара беспилотника ВСУ по детской площадке в Белгородской области. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова проинформировала, что, по предварительным данным, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Инцидент произошел в селе Принцевка.