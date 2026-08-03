Звание Героя, уроки Лукашенко, Бьорндален: как живет Дарья Домрачева

Четырехкратной олимпийской чемпионке по биатлону Дарье Домрачевой исполнилось 40 лет. Она завершила карьеру в 2018 году. Как спортсменка познакомилась со своим мужем, одним из лучших биатлонистов мира Уле-Эйнаром Бьорндаленом, почему живет на три страны и чем занимается сейчас — в материале NEWS.ru.

Чем известна биатлонистка Дарья Домрачева

Домрачева родилась 3 августа 1986 года в Минске в семье архитекторов. В возрасте четырех лет она вместе с родителями уехала в Сибирь. Дарья занималась танцами и баскетболом, а в 1992 году вслед за старшим братом Никитой пришла в секцию лыжных гонок.

В 1999-м Домрачева начала заниматься биатлоном. Первым тренером спортсменки стал Альберт Мусин. Сначала Домрачева выступала за РФ, но тогдашний глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов подписал приказ об отчислении ее и Анастасии Кузьминой (позже начала выступать за Словакию и выиграла три олимпийских золота) из сборной. За год до этого мама Дарьи вернулась в Белоруссию.

«Я лично подписывал ей переход из России в Белоруссию. Я рад, что у нее все так сложилось. Мама переехала в Белоруссию, не могли препятствовать. Тогда она не показывала результатов. На тренерском совете я спрашивал старшего тренера Валерия Польховского, который после себя оставил черный след как человек: „Что вы скажете о Домрачевой?“ — „Бесполезно, от нее нет никакого толка. Настя Кузьмина после родов набрала вес. Толку не будет“. Я попросил секретаря записать в прокол: „Запомните, Тихонов не ошибается! Эти две спортсменки завоюют больше медалей, чем мы“. Это помнят все 56 тренеров, которые были на конференции», — сказал Тихонов NEWS.ru.

Домрачева приняла предложение от старшего тренера сборной Белоруссии и начала выступать за соседнюю страну. На тот момент Дарья была многократной чемпионкой России среди юниоров и призером европейских соревнований.

Дарья Домрачева (Белоруссия), завоевавшая бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 15 км в соревнованиях по биатлону на XXI зимних Олимпийских играх, во время цветочной церемонии, 2010 год, Канада Фото: Илья Питалев/РИА Новости

«Если честно, я не знаю подробностей подобных совещаний, не сильно этим интересовалась, все на уровне слухов. На момент моего возвращения в Белоруссию я была одной из сильнейших биатлонисток своего возраста в России. Я уезжала не потому, что меня что-то не устраивало, а потому, что возвращение в Белоруссию для нашей семьи было лишь вопросом времени. В Минске я родилась, в Минске проводила каникулы у бабушек и дедушек, с детства знала, что переезд в Нягань — не навсегда. И вот, в 2004-м вернулась в Белоруссию, свою родную страну», — рассказала Дарья в интервью NEWS.ru.

Домрачева — двукратная чемпионка мира. Она участвовала в трех Олимпиадах. В 2010 году в Ванкувере Дарья завоевала бронзу в индивидуальной гонке. В 2014-м на Олимпиаде в Сочи Домрачева взяла три золотые медали. Она победила в индивидуальной гонке, преследовании и масс-старте. В 2018 году на Олимпиаде в Пхенчхане Домрачева завоевала золото в составе эстафетной команды Белоруссии. Дарья имеет «Большой хрустальный глобус» за победу в общем зачете Кубка мира в сезоне-2014/15.

«Каждая из побед не похожа на другие, все гонки по-своему уникальны. В некоторых случаях немедальные гонки помнятся даже больше, чем подиумные. Самая знаковая, думаю, что это первая победа на Олимпийских играх», — сказала Домрачева NEWS.ru.

Как Домрачева познакомилась с биатлонистом Бьорндаленом

Норвежец Уле-Эйнар Бьорндален является одним из самых титулованных биатлонистов в истории. На его счету восемь золотых олимпийских медалей и 20 побед на чемпионате мира. В общей сложности норвежец выиграл 95 личных гонок на этапах Кубка мира по биатлону. Бьорндален завершил карьеру в 2018 году в возрасте 44 лет. Свое спортивное долголетие и победы он объяснял любовью к биатлону.

В 2010 году Бьорндален и Домрачева впервые пообщались лично. Норвежец подошел к ней и поздравил ее с бронзовой олимпийской медалью. На тот момент Бьорндален был женат на экс-биатлонистке Натали Сантер и не проявлял никаких чувств к Дарье.

«Помню, как он подошел ко мне на Играх в Ванкувере. Сам он в этот день выиграл серебро в индивидуальной гонке, разделив его с нашим Сергеем Новиковым. Я тогда в шоке была. Сам Бьорндален, вау!» — рассказывала Домрачева.

Впервые о романе спортсменов заговорили в 2012 году. Норвежец проживал рядом со сборной Белоруссии во время тренировочных сборов в Австрии. Пару часто видели вместе. В 2012 году Бьорндален развелся с женой. По одной из версий, причиной разрыва стал роман норвежца с Дарьей. Некоторые считали, что восьмикратный олимпийский чемпион не хотел заводить детей, а супруга не смогла с этим смириться.

Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален, 2018 год Фото: Bettina Strenske/imago sportfotodienst/Global Look Press

В 2014 году Бьорндален и Домрачева были знаменосцами делегаций своих стран на Олимпиаде в Сочи. После церемонии открытия норвежского биатлониста заметили среди белорусских атлетов. Спортсмены долго скрывали роман. Домрачева называла Бьорндалена «своим хорошим другом». В одном из интервью французский биатлонист Мартен Фуркад намекнул на отношения двух биатлонистов.

«Я в хороших отношениях с Домрачевой, но, понятно, не в таких близких, как Бьорндален», — сказал он.

В Сети появлялись кадры, на которых биатлонисты держались за руки и обнимались. В 2016 году Бьорндален на пресс-конференции заявил, что встречается с Домрачевой и они готовятся стать родителями.

«Мы не хотели держать это в секрете, но сфокусируемся на наших отношениях. Очень интересно стать отцом», — сказал Бьорндален.

Как прошла свадьба Домрачевой и Бьорндалена

Свадьба Домрачевой и Бьорндалена прошла в Норвегии летом 2016 года. На церемонии были только самые близкие друзья и родные пары. Дарья выбрала свадебное платье молочного цвета с открытыми плечами. Бьорндален надел черный классический костюм без галстука. Норвежец благодарен судьбе за то, что в его жизни появилась Домрачева.

«Она красивая женщина. Очень умная для своего возраста, как будто она прожила уже очень много. Она моложе меня на 12 лет. Я знаю девушек, которые тоже младше меня на 12 лет. Она отличается, она взрослее. Умная и философ. Творческий человек. Ты никогда не знаешь, какой будет день рядом с ней, потому что она очень много работает со своим внутренним миром. Дарья — смесь трудоголика и творческой девушки», — говорил Бьорндален изданию АТН.

1 октября 2016 года у супругов родилась дочь Ксения. На тот момент Бьорндален продолжал выступать на международных стартах, а Домрачева взяла паузу в карьере.

Биатлонистка пропустила три этапа Кубка мира в начале сезона-2016/17. Дарья быстро восстановилась после родов и спустя четыре месяца приняла участие в гонках. 17 июля 2023 года у супругов родилась вторая дочь — Мира.

Дарья Домрачева, 2020 год Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Где живут Домрачева и Бьорндален

Домрачева и Бьорндален живут на три страны. Большую часть времени супруги проводят в Монако, куда они переехали после того, как норвежец закончил работу в сборной Китая. Дарья также работала тренером в этой стране. Супруги готовили китайских биатлонистов к домашней Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Это был очень непростой, но очень интересный этап. Опыт получили бесценный. Несмотря на то, что наша работа с китайской командой совпала с периодом очень жестких ковидных ограничений в стране, воспоминания остались хорошие. Мы проделали огромный объем работы, многому научили ребят, сами познакомились с новой страной и культурой», — рассказала Домрачева в интервью NEWS.ru.

В Монако учится старшая дочь Домрачевой и Бьорндалена. На новогодние и семейные праздники супруги ездят в Норвегию, где катаются на лыжах. Летом спортсмены часто бывают в Минске и живут в особняке Домрачевой. В апреле 2025 года они посетили матч плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Динамо» и челябинским «Трактором».

«Вариант с Монако — это давняя задумка Уле. Я с уважением отношусь к его идеям и решениям, поддерживаю их. Белоруссия и Норвегия — родные для нашей семьи страны. Поэтому постоянное нахождение в одной стране представить сложно. Мы привыкли к путешествиям, дети уже тоже. Но в любом случае мы стараемся гармонично планировать такие переезды», — отметила Домрачева в интервью NEWS.ru.

Чем занимается Домрачева после завершения карьеры

До 2014-го спортсменка служила в белорусском КГБ, так как Федерация биатлона закреплена именно за этим ведомством. Согласно биографии на официальном сайте физкультурно-спортивного общества «Динамо», она имеет звание старшего лейтенанта. В 2014 году спортсменка получила награду «Герой Белоруссии». Домрачеву считают одной из самых красивых девушек мирового биатлона наряду с немкой Магдаленой Нойнер, чешкой Габриэлой Соукаловой и итальянкой Доротеей Вирер. Она завершила карьеру в 2018 году.

«Мы начинали кататься с Домрачевой, когда она малюсенькая была. У меня есть фотографии, где я ее учу кататься на лыжах. Говорил ей, что если она будет делать это, это и это, то станет великой чемпионкой. Она это сделала», — говорил о Домрачевой президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Период работы в сборной Китая подтолкнул Дарью к получению диплома диетолога.

Дарья Домрачева на ОИ в Пекине, 2022 год Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

«Видели, что в вопросах питания у спортсменов существует большой резерв, старались систематизировать, рассказать и привить правильные привычки ребятам в вопросах потребления пищи, чтобы хватало сил и энергии на всю запланированную тренировочную работу. Это удавалось, но после захотелось углубиться в эту тему еще чуть больше», — сказала Домрачева.

У экс-биатлонистки есть одноименный бренд спортивной одежды. По ее словам, он создавался как хобби.

«История со спортивной одеждой создавалась больше как хобби. Мы сделали много интересных моделей, сама с удовольствием их использую во время тренировок. Но в момент плотной работы в Китае, а затем и с появлением младшей дочери времени на работу с коллекциями практически не остается. Новые пока не разрабатываю. Это сознательное решение, сейчас я по максимуму мама в декрете. Понимаю, что на все не разорвешься. Всему свое время. Планирую возобновить историю с коллекцией чуть позже, возможно, немного изменив концепцию», — заявила Домрачева.

Во время зимней Олимпиады — 2026 Дарья находилась в Италии и работала в качестве эксперта. В интервью NEWS.ru Домрачева отмечала высокий уровень соревнований с участием российских и белорусских биатлонистов.

«Радует, что выступает много спортсменов. По понятным причинам, сложно оценить объективный уровень выступлений биатлонистов относительно мировых результатов. Но, на мой взгляд, уровень лидеров соревнований достаточно высок, на это дает надежды и существенный их отрыв от основной массы спортсменов. Хотя мне кажется, что благодаря насыщенности календаря, красочным трансляциям гонок все ребята постепенно подтягиваются к лидерам, по крайней мере, стремятся составить конкуренцию», — сказала Домрачева.

Она добавила, что подобные соревнования становятся хорошим стартом и опытом для молодежи. Домрачева считает, что при возвращении на Кубок мира лучшие российские и белорусские биатлонисты смогут составить достойную конкуренцию другим странам.

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