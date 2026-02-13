Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 17:51

Легендарный лыжник раскритиковал FIS за отсутствие конкуренции

Бьорндален: FIS недостаточно поддерживает другие страны

Уле-Эйнар Бьорндален Уле-Эйнар Бьорндален Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) недостаточно поддерживает другие страны, заявил восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален. По его словам, которые передает норвежский портал VG, из-за этого в лыжных гонках отсутствует конкуренция и доминируют скандинавы.

FIS плохо борется с низким уровнем конкуренции среди других стран. Для обеспечения равных условий другим странам выделяется слишком мало ресурсов. Уровень конкуренции должен был быть намного выше, — заявил он.

Он добавил, что норвежцы добиваются фантастических результатов. Отмечается, что на Олимпиаде-2026 у мужчин шесть из девяти медалей выиграли норвежцы, у женщин шведки забрали семь из девяти наград.

До этого стало известно, что Международная федерация лыжного спорта продолжает постепенно допускать российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. В новом решении организации фигурируют имена лыжника Никиты Денисова и горнолыжниц Виталины Гириной и Танзилы Исраиловой.

