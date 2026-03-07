Россия ведет с США диалог по смягчению нефтяных санкций Дмитриев заявил, что обсуждает с США ослабление санкций касаемо нефти из России

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X, что обсуждает ослабление санкций в отношении российской нефти с Вашингтоном. Эти слова прозвучали на фоне заявления главы Минфина США Скотта Бессента на эту же тему.

Обсуждаем это с США, так как западные санкции доказали, что они наносят ущерб мировой экономике, — написал Дмитриев.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты могут принять решение об ослаблении санкций в отношении российской нефти, о чем рассказал глава американского Минфина. По его словам, Индии уже дали соответствующее разрешение на покупку нефти у Москвы.

До этого стало известно, что мировые цены на нефть эталонных марок показали уверенный рост на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, приведшего к ограничениям судоходства в Ормузском проливе. В частности, стоимость майских фьючерсов на Brent увеличилась на 2,96%, до $83,81 (6,5 тыс. рублей) за баррель, а апрельских фьючерсов на WTI — на 3,43%, до $77,22 (6 тыс. рублей).