Жителей российского региона эвакуировали из-за дрона ВСУ

Жителей четырех домов города Ельца Липецкой области эвакуировали из-за угрозы неразорвавшейся боевой части упавшего дрона ВСУ, написал в Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

Для обеспечения безопасности жителей организована эвакуация жильцов четырех домов в пункт временного размещения — лицей № 5 по адресу: ул. Спутников, д. 9, — написал Артамонов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали 124 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, по 29 и 15 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Орловской областей, 11 — над Белгородской. Также силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили по три беспилотника над территориями Липецкой области и Московского региона.

Утром 6 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 83 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 56 БПЛА уничтожили над Крымом, по семь и пять — над акваториями Азовского и Черного морей соответственно.