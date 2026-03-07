Зимняя Олимпиада — 2026
Сотрудники нефтяных гигантов начали бежать из Ирака

Крупные нефтяные компании начали эвакуировать сотрудников из Ирака

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press
Несколько ведущих нефтяных компаний мира, включая американские Halliburton, KBR и Schlumberger, начали эвакуацию сотрудников с месторождений в Ираке в Кувейт, передает Reuters. Решение принято на фоне резкого ухудшения ситуации с безопасностью и логистикой в регионе.

Несколько иностранных нефтяных компаний, включая Halliburton, KBR и Schlumberger, начали эвакуацию иностранных сотрудников с нефтяных месторождений в Ираке в Кувейт, — пишет агентство.

Во вторник иракские власти объявили о приостановке добычи на крупнейшем месторождении страны Румейла. В Миннефти страны пояснили, что закрытие Ормузского пролива из-за эскалации конфликта привело к нарушению судоходства.

Ранее сообщалось, что Ирак ежедневно несет убытки в размере около $128 млн (10 млрд рублей) из-за частичной приостановки добычи нефти. Согласно информации источника, месторождение Румейла ежедневно производит приблизительно 1,4 млн баррелей нефти, тогда как добыча в регионе Иракского Курдистана достигает около 200 тыс. баррелей в сутки.

