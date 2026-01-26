Посол раскрыл судьбу российских нефтяных компаний в Венесуэле

Российские нефтедобывающие компании продолжают свою деятельность на территории Венесуэлы, сообщил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в интервью журналисту Сергею Брилеву на канале «Россия 24». Он подчеркнул, что никаких решений о прекращении взаимодействия российских и венесуэльских нефтяников не принималось.

Наши компании здесь продолжают работать. Они работали, работают и будут работать в области нефтедобычи. Никто этого не отменял, — сказал дипломат.

Мелик-Багдасаров также уточнил, что добыча углеводородов ведется совместно с венесуэльской стороной, однако права на распоряжение ресурсами остаются у Каракаса. Он отметил, что все действующие контракты ориентированы именно на совместную добычу, а не на последующую реализацию нефти.

Посол добавил, что российские операторы продолжат исполнять свои обязательства в соответствии с соглашениями. Их работа не будет зависеть от будущих решений, которые могут принять власти Венесуэлы.

Ранее исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес призвала политиков страны прекратить зависимость от иностранных принципов. В обращении к нефтяникам на НПЗ в Пуэрто-ла-Крусе она заявила о необходимости отдать приоритет внутреннему диалогу для преодоления кризиса.