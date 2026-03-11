В Кремле призвали работать в противовес вражеским соцсетям

Россия в настоящий момент имеет дело с вражескими социальными сетями как на пространстве СНГ, так и во всем мире, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, во время выступления на конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры» в Высшей школе экономики. По его словам, которые приводит РИА Новости, они находятся «на вершине конкурентности», однако российской стороне нужно «работать в этом направлении».

Мы сейчас стремительно теряем инструментарий для нашей пропагандистской работы за рубежом. Особенно в ближнем зарубежье. Телеэфир — это штука относительная в наше время, выключается кнопкой [по щелчку], — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что страна имеет дело «с вражескими социальными сетями», которые оказались «на вершине конкурентности» как на просторах СНГ, так и во всем мире. Он обратил внимание, что России предстоит решить, как теперь «доводить смыслы» до остального мира, когда работа с Telegram прекращена.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе сообщали, что реклама в Telegram и WhatsApp будет запрещена в случае их блокировки. В ведомстве обратили внимание, что ответственность за нарушение несут не только заказчики рекламы, но и те, кто ее разместил.