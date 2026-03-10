Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Как настроить приватность в ВК, чтобы скрыть свои визиты, и возможно ли это

Настройки приватности в ВК для сокрытия своих визитов: как это сделать Настройки приватности в ВК для сокрытия своих визитов: как это сделать Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Многие пользователи «ВКонтакте» хотят оставаться незамеченными: не светить онлайн-статус, не показывать точное время последнего входа. Вопрос: «Как настроить приватность в ВК, чтобы скрыть свои визиты?» — один из самых популярных среди тех, кто ценит личное пространство в Сети. Это реально — и сделать это можно штатными средствами платформы, без сторонних приложений.

Что дает приватность в ВК

«ВКонтакте» предоставляет пользователям широкие возможности управления личными данными. В разделе «Приватность» можно ограничить круг людей, которые видят вашу страницу, записи, фотографии, музыку, список друзей и — что особенно важно — информацию о ваших визитах. Платформа придерживается принципа: вы сами решаете, кому и что показывать.

Реально ли убрать время визита

Хорошая новость: частично скрыть информацию о своих посещениях в ВК платформа действительно разрешает. Правда, есть нюанс — точную дату и час входа спрятать можно, а вот сам факт появления на сайте — нет. Вместо конкретного времени собеседники увидят нейтральное «был в Сети недавно». Эта возможность встроена в сам «ВКонтакте» и не требует никаких дополнительных программ.

Пошаговая инструкция: скрываем статус через приложение

Удобнее всего действовать через «VK Мессенджер» на смартфоне — там нужный пункт найдется буквально за несколько касаний. Именно через это приложение проще всего настроить приватность в ВК, чтобы скрыть свои визиты от посторонних глаз:

Как настроить приватность в ВК, чтобы скрыть свои визиты, и возможно ли это Как настроить приватность в ВК, чтобы скрыть свои визиты, и возможно ли это Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

  1. Запустите «VK Мессенджер» на своем смартфоне.

  2. Перейдите в раздел «Настройки» — иконка находится внизу экрана справа.

  3. Откройте пункт «Конфиденциальность».

  4. Найдите строку «Кто видит, что я онлайн» и нажмите на нее.

  5. Выберите: «Только я» — для iPhone, «Никто» — для Android-устройств.

После этого все остальные пользователи будут видеть лишь «был в Сети недавно» — без точной даты и времени.

Если вы заходите через браузер на компьютере, путь немного другой:

  1. Откройте раздел «Настройки» на своей странице ВК.

  2. Откройте вкладку «Приватность» в левом меню настроек.

  3. Найдите строку «Кто видит, что я онлайн» и кликните по ней.

  4. В появившемся списке укажите подходящий вариант: «Друзья и подписчики», «Отдельные пользователи» или «Никто, кроме меня».

  5. Сохраните изменения.

Настройки приватности в ВК для сокрытия своих визитов: как это сделать Настройки приватности в ВК для сокрытия своих визитов: как это сделать Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Дополнительно можно закрыть весь профиль: в разделе «Приватность» найдите пункт «Тип профиля» и переключите его на «Закрытый». Тогда посторонние вообще не смогут просматривать содержимое вашей страницы.

Настроить приватность в ВК, чтобы скрыть свои визиты, несложно: платформа предоставляет для этого все необходимые инструменты в официальных приложениях и веб-версии. Полностью исчезнуть не выйдет — вместо точного времени друзья увидят нейтральное «был недавно», но это уже куда лучше, чем быть на виду у всех. Главный совет: используйте «VK Мессенджер» и выставьте в конфиденциальности значение «Только я» — это самый простой и быстрый способ сохранить анонимность.

