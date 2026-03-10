Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Как спасти вялую рассаду за 48 часов — простой план реанимации для начинающих дачников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Даже опытные садоводы знают: семена могут прорасти, но рассада оставаться слабой и вялой. Не стоит паниковать — при правильном подходе сеянцы легко реанимировать всего за 48 часов. Главное — сразу определить проблему и действовать по проверенной схеме.

Пошаговая реанимация рассады:

Вам нужна теплая вода температурой 20−25 °C. Ей поливайте сеянцы. На каждый стакан 0,5 л вам понадобится 80−100 мл теплой воды.

Через 30 минут опрыскайте листья из пульверизатора и уберите растения в полутень на 3 часа. Через 4–6 часов стебли выпрямятся.

При переливе аккуратно извлеките растение, промокните салфеткой лишнюю влагу и пересадите в свежий грунт: 70% обычной земли, 30% перлита. Полив в первые сутки не нужен, затем 60–80 мл.

Создайте температурный комфорт: 20–22 °C без сквозняков. Опрыскайте раствором «Эпина» (1–2 капли на 200 мл воды) и накройте прозрачным пакетом на 12 часов.

Такой простой и последовательный подход оживляет слабые сеянцы, укрепляет стебли и помогает спасти урожай даже начинающим огородникам.

