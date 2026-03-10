Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 09:31

Посыпьте это по снегу в марте — и вредители не проснутся: от проволочника, слизней, тли и майского жука

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Опытные садоводы знают секрет: чтобы избавиться от полчищ вредителей в новом сезоне, нужно действовать еще по тающему снегу.

Самое эффективное и экологичное средство — древесная зола. Посыпьте ее тонким слоем по снегу в марте у приствольных кругов деревьев, кустарников и на клумбах — и вредители не проснутся. Когда снег начнет таять, зола с талыми водами проникнет в почву, отпугивая проволочника, личинок майского жука и слизней, а заодно раскислит землю и послужит отличным калийным удобрением.

Другой мощный природный инсектицид — табачная пыль, которую также рассыпают по снегу для борьбы с тлей, медяницей и земляными блошками. А горчичный порошок, разбросанный по участку, не даст проснуться проволочнику и отпугнет слизней. Важно проводить обработку в безветренную погоду и не жалеть средства — чем больше площадь, тем надежнее защита.

Ранее стало известно, что нужно сделать на участке до начала дачного сезона.

Делаем «грядку здоровья» — 5 многолетников, которые можно добавлять прямо в салат. Полезная зелень, которая растет сама
Делаем «грядку здоровья» — 5 многолетников, которые можно добавлять прямо в салат. Полезная зелень, которая растет сама
Помидоров будет тонна уже в июне: одна хитрость — и кусты будут ломиться от плодов
Помидоров будет тонна уже в июне: одна хитрость — и кусты будут ломиться от плодов
Пышный, а не как подошва: омлет на сметане — этот рецепт гарантирует воздушность и нежный сливочный вкус
Пышный, а не как подошва: омлет на сметане — этот рецепт гарантирует воздушность и нежный сливочный вкус
Палящее солнце только в кайф: три многолетника, которые обожают солнцепек
Палящее солнце только в кайф: три многолетника, которые обожают солнцепек
Фиолетовое чудо: создаст идеальный пурпурный шар, усыпанный цветами все лето
Фиолетовое чудо: создаст идеальный пурпурный шар, усыпанный цветами все лето
