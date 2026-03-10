Посыпьте это по снегу в марте — и вредители не проснутся: от проволочника, слизней, тли и майского жука

Опытные садоводы знают секрет: чтобы избавиться от полчищ вредителей в новом сезоне, нужно действовать еще по тающему снегу.

Самое эффективное и экологичное средство — древесная зола. Посыпьте ее тонким слоем по снегу в марте у приствольных кругов деревьев, кустарников и на клумбах — и вредители не проснутся. Когда снег начнет таять, зола с талыми водами проникнет в почву, отпугивая проволочника, личинок майского жука и слизней, а заодно раскислит землю и послужит отличным калийным удобрением.

Другой мощный природный инсектицид — табачная пыль, которую также рассыпают по снегу для борьбы с тлей, медяницей и земляными блошками. А горчичный порошок, разбросанный по участку, не даст проснуться проволочнику и отпугнет слизней. Важно проводить обработку в безветренную погоду и не жалеть средства — чем больше площадь, тем надежнее защита.

