Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 22:46

Фиолетовое чудо: создаст идеальный пурпурный шар, усыпанный цветами все лето

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Хотите превратить клумбу в яркий фиолетовый шар, сплошь усыпанный цветами? Посадите аллиум — это фиолетовое чудо поражает своими огромными шаровидными соцветиями, парящими на высоких цветоносах.

Его соцветия, достигающие 20–30 см в диаметре, состоят из сотен мелких звездчатых цветков чистого фиолетового, сиреневого или пурпурного оттенка. Аллиум цветет в конце весны — начале лета, создавая в саду невероятное зрелище.

Другой кандидат — гортензия метельчатая сорта «фантом» или «ванилла фрейз», чьи огромные пирамидальные соцветия к концу лета приобретают насыщенный фиолетово-розовый оттенок, образуя пышный куст-шар. А для создания идеального фиолетового шара на клумбе подойдет и агератум сорта «голубая норка», чьи пушистые соцветия плотно покрывают куст. Все эти растения создадут идеальный пурпурный шар, усыпанный цветами все лето.

Ранее было названо растение для тени: посейте семена весной — зацветет уже в июле.

Проверено редакцией
Читайте также
5 средств — и петуния попрет цвести шапками: проверенные подкормки для пышных кустов
Общество
5 средств — и петуния попрет цвести шапками: проверенные подкормки для пышных кустов
Разбросайте семена по снегу — и весной получите ковер из голубых жемчужин, которыми будут любоваться все соседи
Общество
Разбросайте семена по снегу — и весной получите ковер из голубых жемчужин, которыми будут любоваться все соседи
Два необычных кустарника для сада: лавровишня и леспедеца — декоративные, редкие и очень эффектные
Общество
Два необычных кустарника для сада: лавровишня и леспедеца — декоративные, редкие и очень эффектные
Никаких сорняков и захвата территории! Три цветка, которые растут компактным кустиком и не расползаются
Общество
Никаких сорняков и захвата территории! Три цветка, которые растут компактным кустиком и не расползаются
Голубое облако на земле: посадите — и клумба превратится в нежные подушки из сотен цветков
Общество
Голубое облако на земле: посадите — и клумба превратится в нежные подушки из сотен цветков
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп увидел признаки завершения операции против Ирана
«Решающий момент»: в РФПИ дали оценку разговору Путина и Трампа
Умер один из четырех основателей «Эха Москвы»
Сотрудник ТЦК «похвастался» золотыми слитками на тысячи долларов
Раскрыты возможные планы Трампа в отношении нового аятоллы Ирана
Вучич объяснил, как сербское оружие могло оказаться на Украине
Путин созвонился с Трампом: что известно, о чем говорили политики
В Британии заявили о планах США ослабить санкции против России
«Это должно побудить»: Путин объяснил, близки ли переговоры РФ и Украины
«Весьма успешно»: Путин в разговоре с Трампом оценил ситуацию в зоне СВО
Трамп в беседе с Путиным озвучил свое главное желание по Украине
Мужчина пострадал при минометном ударе ВСУ по Брянской области
Путин поделился с Трампом мнением о ситуации на Ближнем Востоке
Дроны ВСУ атаковали автобус с детьми в Запорожской области
В Кремле раскрыли, какую проблему обсуждали Путин и Трамп на переговорах
«Деловой характер»: в РФ оценили переговоры Путина и Трампа
Путин и Трамп провели часовой телефонный разговор
Севастополь частично лишился электроэнергии
«Папочка, не обижайся»: «дочь» Трампа рассказала о причине войны в Иране
Макрон высказался о целесообразности бомбардировок Ирана
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.