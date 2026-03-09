Фиолетовое чудо: создаст идеальный пурпурный шар, усыпанный цветами все лето

Хотите превратить клумбу в яркий фиолетовый шар, сплошь усыпанный цветами? Посадите аллиум — это фиолетовое чудо поражает своими огромными шаровидными соцветиями, парящими на высоких цветоносах.

Его соцветия, достигающие 20–30 см в диаметре, состоят из сотен мелких звездчатых цветков чистого фиолетового, сиреневого или пурпурного оттенка. Аллиум цветет в конце весны — начале лета, создавая в саду невероятное зрелище.

Другой кандидат — гортензия метельчатая сорта «фантом» или «ванилла фрейз», чьи огромные пирамидальные соцветия к концу лета приобретают насыщенный фиолетово-розовый оттенок, образуя пышный куст-шар. А для создания идеального фиолетового шара на клумбе подойдет и агератум сорта «голубая норка», чьи пушистые соцветия плотно покрывают куст. Все эти растения создадут идеальный пурпурный шар, усыпанный цветами все лето.

