09 марта 2026 в 05:46

Голубое облако на земле: посадите — и клумба превратится в нежные подушки из сотен цветков

Фото: D-NEWS.ru
Мечтаете о клумбе необычного цвета? Посадите лобелию — растение, которое создает удивительные по красоте плотные ковры или шарообразные кустики, усыпанные цветками небесного оттенка, создавая голубое облако на земле.

Ее цветение настолько обильное, что под лазурным облаком почти не видно листвы. Лобелия быстро превратит клумбу в нежные подушки из сотен цветков. Она цветет непрерывно с июня до самых заморозков, идеально подходит для бордюров, рабаток и подвесных кашпо.

Другой великолепный вариант — незабудка, которая весной покрывает клумбы нежными голубыми полянками, создавая романтичное настроение. А для создания низких, плотных голубых подушек отлично подойдет крупка (или обриета), которая цветет в мае-июне, образуя яркие пятна. Эти растения дарят саду ту самую редкую и желанную голубизну, которая успокаивает и завораживает.

Ранее был назван многолетник, который выдерживает и +40, и -30 градусов без всякого ухода.

