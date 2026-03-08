Алый ковер вместо газона: цветет безостановочно с июня до самых заморозков

Хотите превратить скучный участок земли в яркий алый ковер, который будет гореть на солнце и приковывать взгляды? Посадите портулак крупноцветковый.

Это почвопокровное растение-суккулент, которое застилает землю плотным ковром из мясистых игольчатых листьев и огромного количества крупных, до 5 см в диаметре, махровых цветков огненно-алого, красного и розового оттенков. Портулак цветет безостановочно с июня до самых заморозков, при этом каждый цветок живет всего один день, но на смену ему тут же распускаются десятки новых.

Он невероятно засухоустойчив, растет на бедных почвах, не требует прополки и прекрасно размножается самосевом. С этим растением вы получите алый ковер вместо газона без лишних хлопот.

