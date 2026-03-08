Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 09:52

«Уже не хватает»: Украине предрекли дефицит ракет для Patriot

Депутат Картаполов: Киев ожидает дефицит ракет для систем ПВО Patriot

Андрей Картаполов Андрей Картаполов Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Украина рискует испытать дефицит ракет для систем ПВО Patriot, заявил в беседе с ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, США вместо поставок Киеву будут сами использовать ракеты в конфликте на Ближнем Востоке.

Скорее всего, могут возникнуть проблемы с зенитными управляемыми ракетами для систем Patriot прежде всего, которых, мы видим, уже не хватает у самих американцев, — подчеркнул депутат.

В то же время этот дефицит слабо скажется на общем положении дел, поскольку таких систем ПВО на Украине немного, уточнил парламентарий. Кроме того, эффективность Patriot против современных российских баллистических ракет крайне низка и они практически не справляются с перехватом таких целей, резюмировал Картаполов.

Ранее немецкий журналист Кристоф Ваннер выразил мнение, что американский лидер Дональд Трамп не потянет аппетиты президента Украины Владимира Зеленского по ракетам. Эксперт считает, что украинцы не получат от Вашингтона вооружение даже после отправки своих специалистов по БПЛА на Ближний Восток.

До этого стало известно, что за три зимних месяца Украина израсходовала 700 зенитных ракет для систем Patriot — столько же, сколько США и их союзники на Ближнем Востоке потратили за несколько дней войны с Ираном. Источники признали, что для Киева складывается критическая ситуация.

