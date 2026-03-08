Кислотные дожди могут окутать Иран Красный полумесяц предупредил о кислотных дождях в Иране

Взрывы нефтехранилищ грозят возникновением кислотных дождей, которые могут вызвать химические ожоги и поражение легких, сообщается в Telegram-канале иранского Красного полумесяца. Выброс токсичных соединений углеводородов, оксидов серы и азота в атмосферу делает осадки крайне опасными.

Взрыв нефтехранилищ приводит к выбросу в атмосферу большого количества токсичных соединений углеводородов, оксидов серы и азота. Если при этом начинается дождь, то он становится очень опасным и обладает сильными кислотными свойствами, — говорится в сообщении.

Ранее несколько информированных официальных лиц, знакомых с секретными отчетами, сообщили, что основной запас высокообогащенного урана Ирана может находиться под обломками ядерного объекта в Исфахане, где после ударов США остался узкий тоннель. На февральских спутниковых снимках видны земляные работы, но неясно, засыпают ли объект для защиты от новых атак или расчищают.

Кроме того, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил о захвате нескольких американских военнослужащих. По его словам, военных взяли в плен представители «соседней страны».