Стало известно, сколько человек заняты поисками подростков в Звенигороде МЧС: троих пропавших в Звенигороде подростков ищут 143 человека

В поисках троих пропавших в подмосковном Звенигороде подростков принимают участие 143 человека, сообщили в ГУ МЧС по региону. Отмечается, что в них входят и две водолазные группы.

В поисках задействовано 143 человека и 12 единиц официальной группировки и местные жители, — говорится в сообщении.

В операции задействованы специалисты МЧС, пожарно-спасательного подразделения Московской области («Мособлпожспас»), волонтеры поисковых организаций «Лиза Алерт» и «Добротворец», представители правоохранительных органов. Кроме того, в поисках участвуют добровольцы из числа местного населения.

Судя по рассказам очевидцев, дети были замечены вблизи реки Москвы. На ее берегах найдены следы пребывания и оставленные предметы, в частности детская шапочка. Исходя из этого обстоятельства, основное внимание сосредоточено на обследовании водного пространства реки, проводятся водолазные погружения и воздушная разведка с применением беспилотников.

Ранее сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту исчезновения троих подростков. Во время обследования местности нашли шарф.