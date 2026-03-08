Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 13:07

США собрались захватить иранскую территорию из-за важного терминала

Axios: США рассматривают возможность захватить иранский остров Харк

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Власти США рассматривают вариант захвата иранского острова Харк, который находится в акватории Персидского залива, передает портал Axios со ссылками на свои источники. Данный объект имеет статус стратегического значения для Ирана.

На этой территории функционирует важные терминал. Он обеспечивает почти 90% всей зарубежной продажи иранских нефтепродуктов.

Ранее сообщалось, что примерно $6 млрд (475 млрд рублей) составили расходы Соединенных Штатов за семь дней проведения военной операции против Ирана. Пентагон представил данные о таких затратах американскому Конгрессу. Около $4 млрд (317 млрд рублей) из этой суммы были потрачены на закупку боеприпасов. В основном эти деньги пошли на системы, которые перехватывают иранские ракеты.

До этого президент Дональд Трамп заявил, что США добиваются стремительного успеха в противостоянии с Ираном. Он отметил, что почти все важные объекты в республике были разрушены. По словам лидера, иранские ракеты оказались полностью уничтожены, и теперь у официального Тегерана их осталось крайне мало.

