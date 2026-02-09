Россиянам рассказали, должны ли школьные столовые принимать оплату картой Роспотребнадзор: столовые могут не устанавливать терминалы для оплаты картой

Школьные столовые могут быть освобождены от обязанности устанавливать терминалы для оплаты банковскими картами, сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона. Терминалы можно не устанавливать, если для этого отсутствует техническая возможность.

В ведомстве рассказали, что операторы школьного питания также не обязаны устанавливать терминалы, если их годовая выручка составляет менее 5 млн рублей. Отмечается, что, если для установки терминала нет ограничений, потребители могут обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. В ведомстве подчеркнули, что, в соответствии с законом, у потребителя должен быть выбор способа оплаты.

Ранее заслуженный учитель РФ Александр Снегуров рассказал, что введение в школах шведского стола может спровоцировать социальное расслоение. По мнению педагога, подобное питание допустимо исключительно для школьных праздников.