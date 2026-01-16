В Самарской области разгорелся скандал из-за плесени в школьной запеканке В Самарской области школьники возмутились из-за запеканки с плесенью

Школьники из самарского села Шигоны раскритиковали еду в школьной столовой из-за темных пятен, сообщил в Telegram-канале «Подъем». Они заявили, что получили в учреждении «аппетитную запеканку с плесенью».

В местной администрации уточнили, что пятна появились из-за противня, в котором готовилась блюдо. При этом сведения о плесени в школьной столовой не нашли подтверждения.

Информация по плесени в результате проверок не подтвердилась, такой «эффект» дал один из противней, на которых готовили запеканку. Сегодня его заменили, — подчеркнули представители районной администрации.

Ранее сообщалось, что Роскачество в ходе плановой проверки обнаружило бактерии кишечной палочки в красной икре. Нарушение было выявлено в продукции пяти известных торговых марок — «Московский рыбокомбинат», «Русское Море», «Красное золото», «Деликатеска» и «Красная икра».

До этого руководитель Роскачества Максим Протасов говорил, что готовая еда способна спровоцировать отравление. Он акцентировал внимание на том, что самый важный аспект — это путь продукта от изготовителя до конечного покупателя. По словам главы ведомства, производителей и все заведения общепита необходимо соответствующим образом обучать принципам пищевой безопасности.