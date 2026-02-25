Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 16:30

Ливневый снег и потепление до +4? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В выходные дни в Москве погоду будет определять западный циклон, сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе 28 февраля и 1 марта, ждать ли ливневого снега и потепление до +4 градусов?

Какая погода будет в Москве в выходные

По словам Марины Макаровой, в субботу и воскресенье, 28 февраля и 1 марта, в Москве ожидаются осадки в виде мокрого снега.

«В выходные придет очередной циклон с запада. Он будет, правда, идти севернее Москвы, а нас заденут его атмосферные фронты, и здесь пройдут осадки. Но осадки будут небольшие по интенсивности, будут они в виде снега, мокрого снега и дождя», — сообщила она.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец уточнил, что в выходные дни в российскую столицу придет волна потепления и воздух прогреется до +3 градусов.

«В субботу небольшой мокрый снег, на термометре — около 0 градусов. В первый день марта пройдут скоротечные осадки в смешанном агрегатном состоянии с вероятностью ледяного дождя, наступит оттепель — до +3 градусов. Оттепель, словно предчувствуя скорую смену календарных сезонов, наступит в заключительный день зимы и усилится в первые дни весны. Хотя весна и начнется с потепления, но не забываем, что по климату март в России — это четвертый месяц метеозимы», — подчеркнул синоптик.

Таким образом, в Москве в выходные дни ожидается ливневый снег, но потепление до +4 градусов не прогнозируется.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что в выходные дни столбики термометров будут подниматься до +4 градусов.

«Уже в ночь на 27 февраля осадки из снега перейдут в мокрый снег, затем в дождь, а температура воздуха продолжит повышаться. Ветер сохранится юго-западного направления, но днем будет уже не такой сильный, как накануне, но тоже достаточно свежий, 7–12 м/с. На дорогах все начнет раскисать и подтаивать, да еще и дождик начнется. В общем, готовимся к таким дням, а продлятся они почти трое суток, так как еще и 1 марта температура воздуха в Санкт-Петербурге будет положительная, до +4 градусов», — уточнил он.

По данным метеоцентров, в Северной столице в субботу, 28 февраля, пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Днем ожидается от +2 до +4 радусов. Ветер усилится до 7 м/c, влажность воздуха будет очень высокой — до 94%, а атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба.

В воскресенье, 1 марта, температура воздуха днем в городе будет положительной и достигнет +3 градусов. Ночью похолодает до -1 градуса. Ожидаются также осадки в виде снега и мокрого снега.

