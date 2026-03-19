19 марта 2026 в 09:05

Россиян отпустили с арестованного танкера в Египте после полугода блокады

Восемь российских моряков с танкера «Дигнити» получили свои документы и готовятся к отправке на родину после полугода вынужденной блокады в египетском порту Суэц, сообщает Telegram-канал SHOT. Экипаж находился на арестованном судне практически без еды и электричества с сентября 2025 года.

Танкер был задержан из-за долгов владельца, компании «Арго Танкер Групп», перед администрацией Суэцкого канала. Ситуация сдвинулась с мертвой точки только после широкой публичной огласки, позволившей морякам вернуть загранпаспорта и мореходные книжки.

Несмотря на освобождение основной части команды, капитан судна по-прежнему остается заблокированным на борту в качестве ответственного лица. Египетские власти отказываются возвращать ему паспорт, что сам моряк называет грубым нарушением международного морского права.

Ранее сообщалось, что береговая охрана Швеции задержала танкер Sea Owl I, направлявшийся из бразильского порта Сантос в российский Приморск. Корабль под флагом Коморских Островов остановили у острова Треллеборг в Балтийском море.

