«Надо с чего-то начать». В России хотят запретить вейпы: чем они опасны

«Надо с чего-то начать». В России хотят запретить вейпы: чем они опасны

С 1 июня 2026 года в России запретили продажу вейпов, электронных сигарет и жидкостей для них в интернет-магазинах, а также с доставкой. Помимо этого, уже с сентября благодаря поправкам в законопроект регионы могут получить право вводить собственные запреты на продажу устройств. При этом торговлю электронными сигаретами на федеральном уровне пока не запрещают. Почему вейпы до сих пор совсем не исчезли с прилавков — в материале NEWS.ru.

Что именно меняет законопроект о вейпах с 2026 года

В настоящее время на рассмотрении в Государственной думе находится законопроект, призванный усилить контроль над табачной отраслью. После принятия документа на табачном рынке будет введено лицензирование оптовой и розничной торговли по аналогии с алкогольным рынком, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Росалкогольтабакконтроля. Кроме того, ожидается, что регионы получат право вводить локальные запреты на продажу вейпов. Запреты будут вводиться в экспериментальном режиме, в рамках которого в течение нескольких лет станут оценивать эффективность таких ограничений.

«Считаем, что принятие законопроекта однозначно будет способствовать системному сокращению теневого рынка и позволит реализовать потенциал по „обелению“ табачной отрасли», — отметили в пресс-службе.

Кто и почему требует полного запрета «электронок» в России

Вейпы надо запретить, считает глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Это моя и многих других коллег принципиальная позиция. Я напомню, что первый наш проект закона был мной с коллегой внесен в 2021 году, и до сих пор этот вопрос не урегулирован», — отметил депутат в беседе с NEWS.ru.

Ярослав Нилов Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости

По его словам, был найден некий компромиссный вариант — дать право на проведение эксперимента на пять лет.

«К сожалению, есть лоббисты, те, кто вложил большие деньги, а также производители, которые на этом зарабатывают. Я сторонник полного запрета вейпов. Тем не менее существуют интересы малого бизнеса. Поэтому надо хоть с чего-то начинать», — подчеркнул парламентарий.

Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в комментарии для NEWS.ru сравнил электронные сигареты с наркотиками.

«Когда-то и кокаин, и героин продавались в аптеках как какие-то чудодейственные лекарства. Но наука вовремя сориентировалась и увидела подлинную суть таких „лекарств“ (употребление наркотиков наносит непоправимый вред здоровью. — NEWS.ru)», — заявил политик.

Он выразил уверенность, что на своем веку люди еще увидят «официальное признание чудовищного вреда, который несут в себе всевозможные электронные системы курения».

Как напомнил NEWS.ru депутат Госдумы Султан Хамзаев, в регионах губернаторы пока не могут принимать решения о самостоятельной «блокировке» продажи вейпов.

«Я вносил такую правку в профильный комитет по экономической политике еще четыре месяца назад. Сегодня обсуждения в целом идут, но мне бы хотелось, чтобы мы приняли это хотя бы в текущем созыве», — отметил депутат. Он выразил надежду, что благодаря этой инициативе запрет на продажу вейпов будет хотя бы внесен на рассмотрение региональных парламентов.

Султан Хамзаев Фото: Владимир Федоренко /РИА Новости

Почему экономисты и бизнес против быстрого запрета вейпов

Введение запретов на вейпы в регионах до принятия системного решения на федеральном уровне — поспешное решение, считает доктор экономических наук профессор кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Майя Дубовик.

«Такие шаги несут значительные риски для единого экономического пространства страны, создавая прецедент его дробления. Следствием такого решения становится переток „запрещенной“ продукции из соседних регионов и переход легального оборота в теневой, что противоречит общей логике внедряемых на уровне региона ограничений», — пояснила она NEWS.ru.

По мнению доцента кафедры логистики факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Наталии Левошич, сам факт появления региональных ограничений при отсутствии их всесторонней оценки и предварительной проработки может иметь значительный негативный экономический эффект.

«Субъекты малоформатной торговли и крупные сети в регионе вынуждены аврально пересматривать продуктовые матрицы, часто расширительно трактуя ограничительные нормы», — объяснила собеседница NEWS.ru.

По словам доцента кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светланы Ильяшенко, полный запрет на продажу вейпов не вводят по нескольким причинам. Во-первых, из-за того что в этом случае бюджет понесет фискальные потери: легальный рынок вейпов и жидкостей приносит казне десятки миллиардов рублей ежегодно через систему акцизов и НДС. Полный запрет означает мгновенное обнуление этих поступлений, отметила собеседница NEWS.ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во-вторых, внедрение маркировки для никотиносодержащей продукции стоило огромных денег как государству (оператору ЦРПТ), так и бизнесу. Полный запрет поставит крест на этой многомиллиардной инфраструктуре и вызовет волну исков от легальных участников рынка, которые понесли затраты на интеграцию, полагает Ильяшенко.

В-третьих, как только товар исчезает из легальной розницы, его место мгновенно занимает контрафакт. Вейпы и жидкости могут начать массово завозить контрабандой из стран ЕАЭС. Проконтролировать это будет сложно, и государство получит неконтролируемый рынок с некачественной продукцией, опасается эксперт.

«С точки зрения регулирования продаж региональное законодательство создает эффект „лоскутного одеяла“. В одном регионе вейпы продают, в соседнем — нет. Это провоцирует потребителей либо ездить за товаром в другой регион (что повышает продажи там), либо покупать нелегальную продукцию в онлайн-канале с доставкой транспортной компанией (которую никто не проверяет на возраст)», — сказала Ильяшенко.

Чем на самом деле опасны вейпы для подростков и взрослых

По словам врача-пульмонолога заведующего сомнологическим кабинетом Первого МГМУ имени Сеченова Александра Пальмана, курение вейпов приводит к поражению легких. Он отметил, что электронные устройства для потребления никотина одинаково опасны для взрослых и подростков.

«К каким хроническим последствиям это может привести, мы будем знать через 10–15 лет, когда накопится статистика наблюдения за людьми, использующими эти ингаляции. <...> То, что они будут, абсолютно точно, потому что курение вейпа — это насилие над нашей системой дыхания, вдыхание чужеродных субстанций в очень большой концентрации», — рассказал Пальман.

Нельзя сказать, что электронные сигареты (или вейпы) безопаснее обычных, считает терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Екатерина Сысоева. Несмотря на отсутствие процесса горения, аэрозоли электронных устройств содержат никотин, ароматизаторы и химические соединения. Они раздражают дыхательные пути, влияя на слизистую оболочку носоглотки, гортани и трахеи. Результатом становится сильный кашель.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Некоторые вещества при нагревании могут повреждать слизистые оболочки бронхов и легочную ткань. Особенно опасно использование электронных сигарет подростками», — отметила собеседница NEWS.ru.

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