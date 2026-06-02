02 июня 2026 в 11:35

Врач предупредил об опасности вейпов для легких

Врач Пальман: курение вейпов приводит к поражению легких

Курение вейпов приводит к поражению легких, заявил 360.ru врач-пульмонолог и заведующий сомнологическим кабинетом Первого МГМУ имени Сеченова Александр Пальман. Он отметил, что электронные устройства для потребления никотина одинаково опасны для взрослых и подростков.

К каким хроническим последствиям это может привести, мы будем знать через 10–15 лет, когда накопится статистика наблюдения за людьми, использующими эти ингаляции. <...> То, что они будут, абсолютно точно, потому что курение вейпа — это насилие над нашей системой дыхания, вдыхание чужеродных субстанций в очень большой концентрации, — рассказал Пальман.

Врач подчеркнул, что часто родители могут узнать о том, что дети курят вейп, только после начала серьезных проблем со здоровьем. По его словам, большинство подростков могут продолжить скрывать истинную причину даже после начала болезни.

Ранее врач-нарколог Алексей Казанцев рассказал, что в борьбе с вейпами поможет социальная реклама. Специалист подчеркнул, что запрет онлайн-продажи не может решить проблему полностью.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

