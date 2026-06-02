02 июня 2026 в 12:26

Востоковед ответил, остановит ли Израиль операцию в Ливане

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press
США могут заставить Израиль остановить операцию в Ливане, рассказал «Ридусу» старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, востоковед Владимир Сажин. Он отметил, что конфликт может негативно сказаться на переговорах Вашингтона.

США могут надавить на Израиль, чтобы он прекратил операцию в Ливане ради переговоров с Ираном. Однако это будет лишь временным перемирием. Ни о каком конфликте Вашингтона и Тель-Авива речи не идет. С самого начала операции в Иране израильские и американские военные подразделения действовали очень согласованно. Взаимодействие спецслужб данных стран находилось на высшем уровне, — рассказал Сажин.

Востоковед подчеркнул, что открытого конфликта между Вашингтоном и Тель‑Авивом нет, а военные подразделения двух стран действуют согласованно. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп говорил о подписании меморандума с Ираном.

Ранее Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании между Ираном и США может быть заключен на следующей неделе. Так он ответил на вопрос о том, когда стороны согласуют документ.

