Российские военные наносят систематические удары по военной инфраструктуре Украины, включая объекты в Киеве и других городах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. Он подчеркнул, что ВСУ осознанно устраивают бесчеловечные теракты против мирного населения, напомнив про украинский удар по Старобельску, передает Кремль в МАКСе.

Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима. По Киеву, по другим городам, как об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России, — сказал он.

Ранее Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский способен положить конец вооруженной конфронтации к исходу дня. Это произойдет, если он прикажет украинским войскам уйти с российских территорий.

Кроме того, он отметил, что диалог по урегулированию украинского кризиса по-прежнему заморожен. При этом, по его словам, Москва продолжает поддерживать связь с Вашингтоном через уже существующие каналы.

Также представитель Кремля не стал отвечать на вопрос о дополнительной защите трассы «Новороссия» от атак ВСУ. Он перенаправил его в Министерство обороны.