Российскому школьнику стало плохо на ЕГЭ

В Тюмени школьника увезли в больницу с ЕГЭ после долгого ожидания на улице

В Тюмени одного из участников Единого государственного экзамена госпитализировали с экзамена, проходившего 1 июня в школе на улице Профсоюзной, пишет 72.RU. Выпускники сдавали химию и историю.

По свидетельству очевидцев, организационные накладки начались еще до старта испытаний: школьников почти 40 минут держали на улице, а затем еще столько же времени заняла регистрация, из-за чего в холле выстроилась огромная очередь. Несколько подростков пожаловались на плохое самочувствие, родители раскритиковали условия проведения экзамена. Одному из учеников вызвали скорую помощь, медики осмотрели его и доставили в больницу. Пропущенный экзамен ему предстоит написать в резервный день.

Ранее в Самаре школьница попала в больницу с инсультом сразу после сдачи ЕГЭ по истории. Инцидент произошел в школе на улице Пензенской. По информации источника, после экзамена девушка почувствовала резкое недомогание. Работники пункта проведения ЕГЭ вызвали бригаду скорой помощи.