На ЗАЭС раскрыли, сколько часов Энергодар остается без света ЗАЭС: Энергодар уже более 12 часов остается без света из-за внешних причин

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар с вечера понедельника, 1 июня, остается обесточенным из-за причин, находящихся за пределами города, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, атомная станция при этом работает в штатном режиме.

Город все еще обесточен. С точки зрения обстрелов — ситуация пока относительно спокойная. Станция работает в штатном режиме. Безопасность эксплуатации обеспечена в полном объеме, — сказала Яшина.

Днем ранее, 1 июня, мэр Энергодара Максим Пухов сообщал, что город временно остался без внешнего энергоснабжения из-за повреждений на линиях электропередачи. Критически важная инфраструктура Энергодара была оперативно переведена на резервные источники питания.

Ранее украинская сторона атаковала медико-санитарные части Энергодара. Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что МАГАТЭ известили об этом ударе. Повреждения получили автомобили скорой помощи и машина МЧС.