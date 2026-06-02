02 июня 2026 в 14:51

ВС России ударили по ключевым предприятиям военного назначения Украины

Минобороны: ВС России поразили 10 предприятий военного назначения в Киеве

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Вооруженные силы России в результате высокоточных ударов поразили в Киеве 10 предприятий военного назначения, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, речь идет в том числе об объединениях «Абрис ПТ», «Специальное КБ „Спектр“», АО «Завод Маяк» и госкомпании «УкрСпецэкспорт».

В результате удара высокоточным оружием в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные БПЛА, — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по предприятию украинской компании Fire Point на территории Днепропетровской области. Как уточнили в Минобороны, предприятие производит комплектующие для беспилотников большой дальности.

Кроме того, российские войска поразили три территориальных центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в Киеве. Атака стала ответом на террористический акт ВСУ в Старобельске.

До этого стало известно, что Украина по-прежнему испытывает дефицит ракет противовоздушной обороны. По мнению спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, ситуация в ближайшее время не улучшится и, вероятно, останется такой до завершения конфликта с Россией.

