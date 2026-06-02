«Аэрофлот» приготовил сюрприз для любителей отдыха на островах

«Аэрофлот» включил Сейшелы в летнее расписание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Авиакомпания «Аэрофлот» продолжит выполнять регулярные рейсы на Сейшельские острова в летнем сезоне, сообщает пресс-служба перевозчика. Полеты начнутся с 8 июля на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A350 в трехклассной компоновке (эконом, комфорт, бизнес).

Продажа билетов открыта.

Рейсы между Москвой и столицей Сейшел, городом Виктория (аэропорт Маэ), будут выполняться два раза в неделю — по средам и субботам. Стоимость билетов на прямые рейсы в июле начинается от 66,3 тыс. рублей в оба конца без багажа.

Ранее власти Сейшельских островов обсуждали с «Аэрофлотом» возможность организации прямых круглогодичных рейсов. Министр транспорта, портов и гражданской авиации островного государства Вероника Лапорт отмечала, что спрос со стороны России высок, и острова заинтересованы в увеличении частоты полетов как в сезон, так и в его продлении на весь год.

