«Аэрофлот» приготовил сюрприз для любителей отдыха на островах «Аэрофлот» включил Сейшелы в летнее расписание

Авиакомпания «Аэрофлот» продолжит выполнять регулярные рейсы на Сейшельские острова в летнем сезоне, сообщает пресс-служба перевозчика. Полеты начнутся с 8 июля на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A350 в трехклассной компоновке (эконом, комфорт, бизнес).

Полеты будут выполняться, начиная с 8 июля, на широкофюзеляжном лайнере Airbus A350 в трехклассной компоновке: эконом, комфорт, бизнес. Продажа билетов открыта, — говорится в сообщении.

Рейсы между Москвой и столицей Сейшел, городом Виктория (аэропорт Маэ), будут выполняться два раза в неделю — по средам и субботам. Стоимость билетов на прямые рейсы в июле начинается от 66,3 тыс. рублей в оба конца без багажа.

Ранее власти Сейшельских островов обсуждали с «Аэрофлотом» возможность организации прямых круглогодичных рейсов. Министр транспорта, портов и гражданской авиации островного государства Вероника Лапорт отмечала, что спрос со стороны России высок, и острова заинтересованы в увеличении частоты полетов как в сезон, так и в его продлении на весь год.