01 июня 2026 в 16:29

«Аэрофлот» предупредил о росте расходов на топливо за рубежом

«Аэрофлот» ожидает увеличения расходов на авиатопливо в иностранных аэропортах, что повлияет на будущие финансовые показатели, сообщила компания на своем сайте. В первом квартале затраты на керосин оставались стабильными и не повлияли на общую динамику, заявил финансовый директор Андрей Чиханчин.

При этом основные вызовы по этой статье еще впереди: компания фиксирует рост затрат на заправку в зарубежных аэропортах, что отразится в отчетности следующих периодов, — отметил он.

Ранее глава Минтранса Андрей Никитин заявил журналистам, что Россия не испытывает дефицита авиакеросина. Он также подчеркнул, что власти всегда будут действовать в интересах национальных авиакомпаний.

Кроме того, кабинет министров временно ограничил экспорт авиакеросина из России. Запрет продлится до 30 ноября и призван гарантировать стабильные поставки топлива внутри страны. Не подпадают под ограничения горючее в баках самолетов, грузы на таможне и поставки по межправительственным договорам.

Также глава Air India Кэмпбелл Уилсон заявил, что авиаперевозчик сокращает количество международных рейсов до конца июля из-за проблем в небе над Ближним Востоком и подорожания керосина. Такое сочетание, по его словам, сделало множество направлений убыточными.

