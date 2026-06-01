Электросамокаты запретили в еще одном подмосковном городе

Электросамокаты запретили в подмосковном Чехове, сообщила администрация городского округа. В постановлении указано, что это решение принято из-за отсутствия необходимой для данного транспорта инфраструктуры.

Утвердить перечень зон запрета движения средств индивидуальной мобильности кикшеринговых компаний на территории муниципального округа Чехов Московской области, — говорится в документе.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае введут штрафы за нарушения эксплуатации кикшеринговых электросамокатов — мера распространится как на пользователей, так и на операторов аренды. Решение приняли в связи с резким ростом числа ДТП с участием СИМ.

До этого в апреле в Раменском отменили аренду электросамокатов. Причинами такого решения называют нарушения правил парковки этих СИМ, а также отсутствие контроля со стороны операторов.

Кроме того, работу кикшеринговых компаний ограничили на территории Люберец. Глава муниципалитета Владимир Волков объяснил, что такое решение продиктовано мерами безопасности.