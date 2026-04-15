В одном из городов Подмосковья отменят аренду электросамокатов

В Раменском отменят аренду электросамокатов с 20 апреля, сообщила пресс-служба администрации подмосковного округа. Причинами такого решения называют нарушения правил парковки этих СИМ, а также отсутствие контроля со стороны операторов.

В администрации подчеркнули, что для возобновления работы аренды операторам, в частности, нужно согласовать четкие места для парковок самокатов. Там отметили, что подобный транспорт не должен создавать проблем для пешеходов.

Ранее работу кикшеринговых компаний ограничили на территории Люберец. Такое решение продиктовано мерами безопасности, пояснил глава муниципалитета Владимир Волков.

До этого «Яндекс» сформулировал четыре основных правила регулирования для сервисов по аренде электросамокатов. В пресс-службе компании уточнили, что одно из них заключается в том, чтобы ограничить максимальное количество СИМ на улицах. Там считают, что городская среда постепенно адаптируется под средства индивидуальной мобильности, но для полноценной интеграции в транспортную систему понадобятся годы.