26 мая 2026 в 09:00

Немов назвал главную задачу гимнастов из РФ после возвращения флага и гимна

Алексей Немов
После возвращения флага и гимна российским гимнастам необходимо завоевать авторитет на международных соревнованиях, заявил NEWS.ru четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов. Спортсмен привел в пример ситуацию с фигуристами, которым, по его мнению, не хватило влияния для получения наград на ОИ в Париже.

До Олимпийских игр осталось не так много времени — полтора года. Поэтому, конечно, нашим спортсменам сегодня нужно снова завоевывать авторитет на международном уровне. Я сейчас сравниваю ситуацию с нашими фигуристами, которые были на Олимпиаде. Не хватило международных соревнований, стартов, чтобы завоевать авторитет у судей. Все-таки, как ни крути, у нас субъективный вид спорта, но тем не менее нужно быть чуть сильнее, чем другие. Это очень сложно в сегодняшних реалиях, — сказал Немов.

Ранее гимнаст назвал победу Ангелины Мельниковой на чемпионате мира в Джакарте, проходившем в октябре 2025 года, праздником для всей России. Немов подчеркнул, что Мельникова показала свой высокий класс, дважды завоевав золотую медаль.

Алексей Немов
