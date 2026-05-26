«Тревожный сигнал»: Бортников рассказал о схеме ликвидации властей Ирана

Существует серьезная угроза, связанная с использованием программного обеспечения в системах видеоконтроля Тегерана, которое способствовало ликвидации иранского руководства, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании СОРБ стран СНГ. Он подчеркнул, что зависимость от западных технологических платформ создает значительные уязвимости перед кибератаками со стороны спецслужб стран НАТО и их партнеров, передает РИА Новости.

Явным тревожным сигналом является недавняя ликвидация американо-израильским альянсом представителей высшего руководства Ирана. Координаты местонахождения жертв были получены в том числе через программные «закладки» в системах видеомониторинга в Тегеране, — отметил он.

Ранее Бортников предупредил, что Великобритания усиливает работу некоммерческих организаций, связанных со спецслужбами, для формирования в странах СНГ нового поколения, которое будет следовать стратегическим установкам в ущерб интересам Содружества. По его словам, подрывная деятельность западных НКО продолжает представлять прямую угрозу для стран объединения.

Кроме того, он на заседании СОРБ призвал коллег из спецслужб СНГ к совместной работе на фоне угроз применения биологического оружия. Глава ФСБ подчеркнул, что НАТО продолжает программу создания биологического оружия избирательного действия в разных регионах мира, включая страны СНГ.