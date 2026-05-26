Бортников раскрыл хитрый план Британии против стран СНГ

Великобритания наращивает активность некоммерческих организаций, связанных со спецслужбами, для взращивания в странах СНГ нового поколения, ориентированного на реализацию стратегических установок в ущерб интересам Содружества, предупредил директор ФСБ Александр Бортников на заседании СОРБ государств — участников СНГ. Подрывная деятельность западных НКО, по его словам, остается прямой угрозой для стран объединения, передает ТАСС.

Непосредственную угрозу для наших стран по-прежнему представляет подрывная деятельность западных некоммерческих организаций. На этом поле видим растущую активность НКО и фондов, связанных с британскими спецслужбами, — сказал он.

Ранее директор ФСБ России заявил об угрозе вовлечения выходцев из стран СНГ, находящихся в рядах боевиков в Сирии, в «прокси-силы» в войне против Ирана. По его словам, западные спецслужбы не прекращают попытки привлечь боевиков-террористов из САР к участию в конфликте с Тегераном.

Также он отметил на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, что Украина превратилась в крупнейший в Европе центр контрабанды оружия. По его словам, Киев, опекаемый Западом, стал серьезным фактором дестабилизации обстановки на пространстве Содружества.