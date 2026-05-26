26 мая 2026 в 09:05

Путин заявил, что военно-политическая ситуация в мире заметно осложнилась

Фото: kremlin.ru
Ситуация в мире заметно усложнилась: новые очаги нестабильности возникли в том числе вблизи границ стран СНГ, сообщил президент России Владимир Путин на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ. По его словам, которые приводит ТАСС, серьезный кризис охватил Ближний Восток. Также Путин отметил появление новых зон нестабильности рядом с границами РФ.

Сегодня военно-политическая ситуация в мире заметно осложнилась. Серьезный кризис охватил Ближний Восток. Новые очаги нестабильности появились в том числе вблизи наших границ. В этой связи важно максимально использовать аналитические, кадровые, оперативные, технические возможности ваших структур для надежной защиты всего Содружества, — заявил глава российского государства.

Путин также подчеркнул, что на заседании планируется детально обсудить широкий спектр профессиональных вопросов. К ним относится более эффективное противодействие терроризму, экстремизму, транснациональной организованной преступности, киберпреступлениям и прочим системообразующим угрозам безопасности.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио напомнил о достигнутых в августе 2025 года в Анкоридже договоренностях по урегулированию украинского конфликта. Как сообщили в МИД РФ, российский министр выразил сожаление в связи с тем, что Киев подрывает эти договоренности.

