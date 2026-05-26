Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 09:00

Политолог усмотрел связь между нападками ЕС на Белоруссию и Калининград

Перенджиев связал угрозы ЕС в адрес Минска с планами атаковать Калининград

Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Угрозы, исходящие от Евросоюза в адрес Белоруссии, связаны с планами Запада напасть на Калининградскую область, предположил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, ключевую роль в этом вопросе играет Сувалкский коридор, который позволит ВС РФ оборонять свои территории при необходимости.

Давайте не забывать, как активно Запад говорит о планах напасть на Калининградскую область. Регион граничит с Белоруссией через Сувалкский коридор. То есть безопасность этих территорий связана напрямую. И если нашу область атакуют, российские войска двинутся ее защищать как раз по этому коридору. Поэтому я вижу связь между угрозами Украины и Запада в адрес Белоруссии и Калининградской области. Нам нужно продолжать укреплять связи, проводить совместные учения с Минском, чтобы наши враги понимали — это единство не разрушить. Им смертельно опасно посягать на наши территории, — высказался Перенджиев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попытался пригрозить Белоруссии. Он сделал резкое заявление, ответив лидеру республики Александру Лукашенко на слова о нежелании Минска втягиваться в украинский конфликт.

Европа
Белоруссия
Калининградская область
Евросоюз
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прокси-силы»: Бортников предупредил о новой угрозе для Ирана
Бортников раскрыл хитрый план Британии против стран СНГ
Путин заявил, что военно-политическая ситуация в мире заметно осложнилась
Диетолог раскрыла неожиданную опасность привычки не завтракать
В ФСБ раскрыли детали ввоза взрывных устройств в Россию для терактов
В ФСБ раскрыли, как Украина стала главным оружейным рынком Европы
Немов назвал главную задачу гимнастов из РФ после возвращения флага и гимна
Политолог усмотрел связь между нападками ЕС на Белоруссию и Калининград
В Японии ответили на слухи о проблемах с поставками Tomahawk
Израиль провел секретные переговоры с предателем Палестины в ОАЭ
Испытанную в боевых условиях «Цитадель» впервые показали на форуме
Основатель «Аквариума» избавился от недвижимости в России
Нетаньяху госпитализировали в Иерусалиме
Россиянам раскрыли, как мошенники распространяют банковские трояны
Появились подробности пожара, унесшего жизни двух семей под Омском
Воздушно-космические силы России получили партию новых истребителей Су-35С
Раскрыто условие для перерасчета коммуналки за воду
Адвокат раскрыл, может ли переписка в мессенджере стать уликой
«Мощный удар в ответ»: Рубио допустил эскалацию украинского конфликта
В России создали двойную защиту зданий от атак беспилотников
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье
Мир

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.