Политолог усмотрел связь между нападками ЕС на Белоруссию и Калининград

Угрозы, исходящие от Евросоюза в адрес Белоруссии, связаны с планами Запада напасть на Калининградскую область, предположил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, ключевую роль в этом вопросе играет Сувалкский коридор, который позволит ВС РФ оборонять свои территории при необходимости.

Давайте не забывать, как активно Запад говорит о планах напасть на Калининградскую область. Регион граничит с Белоруссией через Сувалкский коридор. То есть безопасность этих территорий связана напрямую. И если нашу область атакуют, российские войска двинутся ее защищать как раз по этому коридору. Поэтому я вижу связь между угрозами Украины и Запада в адрес Белоруссии и Калининградской области. Нам нужно продолжать укреплять связи, проводить совместные учения с Минском, чтобы наши враги понимали — это единство не разрушить. Им смертельно опасно посягать на наши территории, — высказался Перенджиев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попытался пригрозить Белоруссии. Он сделал резкое заявление, ответив лидеру республики Александру Лукашенко на слова о нежелании Минска втягиваться в украинский конфликт.