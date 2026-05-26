26 мая 2026 в 09:23

Глава ФСБ обвинил Запад в планах подорвать страны СНГ изнутри

Александр Бортников Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Страны Запада стремятся саботировать интеграционные процессы в странах СНГ и дестабилизировать их изнутри, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств — участников СНГ. По его мнению, которое приводит ТАСС, внешняя и внутренняя обстановка в Содружестве СНГ становится все сложнее.

Запад рассчитывает заблокировать интеграционные процессы, подорвать страны СНГ изнутри, заставить народы забыть общую историю и стравить между собой. Установить здесь свое господство, — отметил он.

Также Бортников перечислил растущие угрозы. Среди них международный терроризм, политический и религиозный экстремизм, организованная преступность и наркоторговля, кибернападения и информационная война.

Ранее Бортников заявил, что в начале года пресечена попытка ввоза Киевом более 500 взрывных устройств в РФ для терактов. По его словам, итоги совместной оперативной работы органов Федеральной службы безопасности с партнерами по Содружеству говорят о масштабах угроз с территории Украины.

