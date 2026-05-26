В СБ России заметили опасную тенденцию с биологическим оружием Запада Венедиктов заявил о создании Западом сети биолабораторий по всему миру

Запад продолжает создавать по всему миру сеть закрытых биологических лабораторий, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов на открытии Международного форума по безопасности. Он также отметил растущую тенденцию использования химического и биологического оружия для оказания давления на независимые государства, передает ТАСС.

Еще одной негативной тенденцией становится растущее использование химического и биологического оружия с целью оказания давления на независимые государства. По всему миру продолжает создаваться сеть закрытых западных биолабораторий, — говорится в сообщении.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников призвал коллег из спецслужб СНГ к совместной работе на фоне угроз применения биологического оружия на территории Содружества. Он подчеркнул, что НАТО продолжает долгосрочную программу создания биологического оружия избирательного действия в различных регионах мира, включая страны СНГ.

Кроме того, экс-офицер СБУ Василий Прозоров заявил, что в американских лабораториях на Украине создавали биологическое оружие генно-избирательного типа. По его словам, данное оружие способно было уничтожать носителей конкретной расы.