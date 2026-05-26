26 мая 2026 в 11:02

Участник СВО не вернулся с поля боя после известий о смерти троих его детей

СК России: отец сгоревших заживо при пожаре в Омской области детей погиб на СВО

Отец троих детей, которые сгорели заживо при пожаре в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области, погиб в зоне специальной военной операции, заявил РИА Новости представитель пресс-службе регионального управления СК России. По его словам, после трагедии стало известно, что боец СВО уже не вернется с фронта.

Отец трех детей, годовалого, двух и пяти лет, погиб на СВО, — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что по факту пожара в Юрьевке возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Предполагается, что возгорание могло произойти из-за короткого замыкания. Во время пожара погибли 25-летняя хозяйка домостроения, ее годовалый сын и две дочери двух и пяти лет, а также 35-летняя подруга с 14-летним сыном.

До этого крупный пожар произошел в хостеле на Монтажной улице в районе Гольяново в Москве. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались почти 600 человек. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Пострадал один человек, его госпитализировали.

